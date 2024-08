Publicado 21/08/2024 23:01

Quatis - A Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) vai realizar atividades de instrução militar em Quatis (RJ), até esta quinta-feira (22). Ao todo são mais de 100 militares envolvidos durante o treino do curso de Intendência, que começou na terça-feira (20).

De acordo com a AMAN, o aviso também serve para os moradores de Porto Real, já que o comboio militar passará pela cidade. O exercício vai acontecer em várias áreas da região e a população deve estar ciente de que haverá movimentação de viaturas e militares em Quatis e nas áreas circundantes.

Ainda segundo o comunicado da Academia, o exercício é essencial para a formação dos futuros oficiais combatentes, já que as atividades fazem parte do Calendário Académico da Academia Militar das Agulhas Negras.

A tropa chegou em viaturas do Exército e está instalada no espaço onde ocorre a Feira da Roça, na Rua Carlos Haasis, no bairro Jardim Polastri.