Publicado 15/08/2024 22:45

Quatis - Um cadáver foi encontrado boiando no Rio Paraíba do Sul, em Quatis (RJ), nesta quarta-feira (14). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o corpo é de um idoso.

Ainda segundo os bombeiros, ele foi encontrado na Barrinha, que fica na Estrada Floriano-Quatis. Apesar de agora saber que é um idoso, a identidade não foi divulgada e nem quanto tempo o corpo estaria boiando no rio.

Assim que o cadáver foi retirado do rio, ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda. A delegacia de Porto Real registrou o ocorrido e está investigando. Até a publicação desta reportagem, as causas do incidente não haviam sido divulgadas.