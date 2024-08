Publicado 12/08/2024 20:01

Quatis - Homem, de 30 anos, foi preso na madrugada de sábado (10), por violência doméstica contra a mulher. O caso aconteceu na Rua Professor Pessoa de Barros, no bairro Centro.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes estavam no Departamento de Polícia Ostensiva, em Quatis (RJ), quando ouviram um barulho na porta. Ao abrir, os policiais avistaram um homem agredindo uma mulher com socos.

Ao se aproximar, a equipe percebeu que o rosto da vítima, de 30 anos, estava sangrando. Imediatamente, o agressor tentou fugir com um carro, mas a polícia rapidamente conseguiu tirar a chave do veículo da ignição. Neste momento, o homem ainda tentou agredir os policiais e foi algemado.

A mulher foi levada para o Hospital São Francisco de Assis, onde recebeu atendimento médico. O criminoso foi levado para a delegacia de Porto Real, cidade vizinha, e vai responder por violência contra a mulher, permanecendo preso e com fiança estipulada em cinco salários mínimos.