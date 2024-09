Publicado 26/09/2024 20:49

Quatis - Um homem foi preso acusado de agredir a esposa e por tráfico de drogas, em Quatis (RJ). De acordo com informações da Polícia Civil, os agentes foram até o endereço depois de receberem uma denúncia de violência doméstica.

Ao chegarem no local, os policiais conversaram com a mulher, que negou que havia sido agredida pelo marido. No entanto, eles observaram ferimentos no rosto da vítima. Ainda de acordo com a informação recebida pelos agentes, tudo aconteceu na frente do filho do casal, de apenas 1 ano de idade.

Ainda segundo a polícia, o homem alegou que tinha sido agredido. Durante buscas pela casa, os policiais perceberam que havia um forte cheiro de drogas no local. Ao ser questionado, o suspeito confessou que era traficante que tinha acabado de receber uma carga de entorpecentes.



Ele foi preso, encaminhado para a delegacia de Porto Real e vai responder por tráfico de drogas, lesão corporal e violência doméstica.