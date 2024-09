Polícia apreende 377 pinos de cocaína em Quatis - Foto: Divulgação/ PM

Publicado 16/09/2024 08:41

Quatis - A Polícia apreendeu uma grande quantidade de drogas na noite de sábado (14), em Quatis (RJ). A apreensão aconteceu na Rua 5A, no bairro Jardim Independência.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento no endereço, conhecido como "Terreirão", quando avistou dois suspeitos com duas sacolas. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles fugiram, deixando a sacola para trás.

Dentro do recipiente, a PM apreendeu 275 pinos de cocaína de R$ 30 E 102 pinos de cocaína de R$ 15. Ao continuar as buscas pelo local, os agentes ouviram seis disparos de arma de fogo, mas não foi possível identificar qual seria a origem do barulho.

Os policiais se abrigaram e esperaram os disparos pararem. Em seguida, a polícia seguiu para a delegacia de Porto Real, cidade vizinha, onde o material foi apreendido e a ocorrência registrada para continuar a investigação.