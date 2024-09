Entrevista exclusiva com o candidato Vitinho de Quatis - Foto: Divulgação

Entrevista exclusiva com o candidato Vitinho de Quatis

Publicado 03/09/2024 18:30 | Atualizado 03/09/2024 18:31

Quatis - A partir desta segunda-feira (2) o Jornal O Dia iniciou a publicação das entrevistas com os dois candidatos a prefeito de Quatis (RJ). As perguntas e os prazos foram os mesmos para ambos.

Nesta terça-feira (3), publicaremos a entrevista com o candidato Vitinho do Partido Movimento Democrático Brasileiro. Ele tem 36 anos, é o atual vice-prefeito da cidade e presidente do MDB em Quatis.

O DIA - Quais são as propostas para a saúde da cidade?

Vitinho - "Temos como proposta, respeitar o indivíduo com uma saúde humanizada e acolhedora, implantar um projeto de empréstimo a população de cadeiras de rodas, cadeira de banho, andadores, muletas. Implantar a entrega de medicamentos controlados nas casas das pessoas com o devido cadastro. Garantir a volta do Centro Cirúrgico do hospital São Lucas para atender nossos moradores. Reestruturar todo o modelo de atendimento da rede de saúde visando velocidade de atendimento e resposta, qualidade do atendimento e respeito ao ser humano; Implantar urgentemente Plano de melhorias da Infraestrutura da rede de atendimento com postos de saúde com especialidades (pediatria, oftalmologia, especializado para mulheres); Estruturar o portifólio de atendimento de Imagem (Raio-x, Ressonância, Tomografia) e laboratoriais moleculares; Focar na prevenção e promoção da saúde e também no tratamento da doença, assim teremos melhor resultado dos recursos aplicados; Focar na prevenção nas doenças crônicas e na identificação dos grupos de risco; Implantar programas de prevenção envolvendo área de saúde e esporte; Focar na articulação de regionalização da alta complexidade da saúde; Rever todo o portifólio de oferta de atendimento de baixa, média e alta complexidade; Revisitar a atual estrutura da Vigilância Sanitária, fortalecendo ações preditivas e preventivas; Combate ostensivo às doenças Epidêmicas (dengue, covid-19, sarampo, hanseníase, zica e chicungunha); Garantir universalização das aplicações das campanhas federais; Focar em estruturar um programa de atendimento e fortalecer o atendimento bucal (Odontologia); disponibilização de prótese dentaria para pessoas em vulnerabilidade social. Focar em um portifólio de atendimento para as doenças psicológicas, porque são as que mais aumentam no mundo; Farmácia popular 24 horas. Reestruturação do convênio com o Hospital São Lucas para garantir o melhor atendimento para os munícipes."



O DIA - Quais são os projetos para o desenvolvimento econômico e infraestrutura do município?



Vitinho - "Definir políticas para o fortalecimento das atividades comerciais, industriais e de serviços, com foco em reter, expandir e atrair empresas sob a forma de parcerias públicas e privadas; desenvolver e implantar o Plano Diretor de Turismo e estruturar um arranjo produtivo; Estimular a implantação de programas de desenvolvimento da agricultura e da agroindústria da pesca em articulação com os órgãos de fomento estadual e federal, integrar as necessidades e expectativas dos principais representantes dos setores da indústria, comércio, comunidade e serviços; Integrar as ações dos demais órgãos municipais, consolidando em um esforço conjunto as atuações direcionadas ao desenvolvimento econômico do município; Fomentar a qualificação da mão de obra para os diversos segmentos econômicos; Incentivar a ampliação da rede de suprimentos, com enfoque em preço, qualidade dos produtos e abrangência: ”Quatis compra Quatis”; Criar um banco de dados específico, com foco econômico sobre Quatis, cujo suporte será direcionado ao desenvolvimento, abrangendo assim todos os aspectos necessários à expansão de negócios. Revisitar a política fiscal para instalação de empresas dos diversos setores no município; Desenvolver e implantar programas de melhoria dos setores de maior peso econômico no município; Elevar o nível de participação da classe empresarial nos programas de desenvolvimento sustentável, revisitando os planos diretores de saneamento e adequação das zonas industriais; Atuar como interveniente do município em convênios e parcerias com a FIRJAN, SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEST, SENAT, SEBRAE, BNDES, FECOMERCIO, ONIP, Investidores Privados, Órgãos Federais, CODIN, Caixa Econômica e outras Entidades Nacionais e Internacionais."



O DIA - Em relação à educação, há alguma proposta a ser implantada a partir de 2025?



Vitinho - "Oferta de nova Creche para dar espaço para as mães trabalharem com tranquilidade; Ampliação da oferta de Educação infantil com foco na qualidade da alfabetização e universalização do acesso e inclusão; Oferta de Educação de jovens e adultos para alunos com defasagem de idade e série; Garantir Educação Inclusiva com parcerias com áreas de saúde, cultura, esporte e capacitação para os responsáveis; Promoção da oferta de qualificação da mão de obra para os alunos do 9º ano reduzindo a evasão e repetência, com foco nas principais oportunidades de desenvolvimento do município. Parcerias com SENAC, SENAI e SENAT; Investir na transformação digital para Gestão Escolar e para ferramentas e acesso aos alunos (Games, internet, laboratórios com foco nos projetos pedagógicos das séries); Fortalecimento do processo de gestão escolar através da informatização; Implantação do Projeto EJA/CEJA na zona rural; Implantação do Programa Esporte nas Escolas com a volta dos jogos estudantis; Cartão estudantil (para compra de material escolar e uniforme). Valorização dos profissionais da educação através do diálogo respeito com a categoria. Buscar um Pré-Vestibular Social, promover a inclusão de pessoas que não conseguiriam pagar por um curso particular. Fomentar e reestruturar a SAPE (Sala de Apoio Pedagógico aos Estudantes)."