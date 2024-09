Publicado 25/09/2024 23:01

Quatis - O candidato a prefeito de Quatis (RJ), Aluísio D'Elias, realizou, nesta quarta-feira (25), um comício. O evento, que reuniu moradores, aconteceu na Rua 1 do bairro Pilotos, às 19 horas.

Entre as propostas de Aluísio estão o estímulo do comércio de produtos no varejo e no atacado, com o objetivo de facilitar o intercâmbio entre empresas e produtores rurais. Além disso, o candidato propõe ainda a manutenção de estradas, para garantir o acesso e escoamento dos produtos da área rural.

D'Elias propôs ainda o plano do Balcão de Empregos, com o objetivo de facilitar a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho em Quatis. Em uma publicação nas redes sociais, o candidato a reeleição destacou ainda a importância de estimular a implantação de cursos técnico-agrícolas para que os jovens se capacitem e possam colaborar com o desenvolvimento rural do município.

Aluísio D'Elias foi eleito em 2020 com 45,25% dos votos. Ele tem 44 anos, é casado e tenta sua reeleição nas Eleições 2024, pelo Progressistas.