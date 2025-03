Foram recebidos por volta de 2.500 pacotes na última remessa - Foto: Divulgação

Foram recebidos por volta de 2.500 pacotes na última remessaFoto: Divulgação

Publicado 21/03/2025 12:27

Quatis - A Prefeitura de Quatis retomou o fornecimento de fraldas geriátricas no município. O insumo é destinado a pacientes com condições médicas cuja autonomia e mobilidade são comprometidas. A distribuição do produto é oferecida de forma gratuita pelo governo municipal, que recebeu mais de 2.500 pacotes de fraldas geriátricas na última quarta-feira, dia 19, o material já está disponível no Centro de Apoio Logístico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). De acordo com a pasta, a expectativa é que a nova remessa possa suprir as demandas para os próximos 6 meses.

Ainda segundo a secretaria, Quatis conta com um total de 55 pacientes beneficiados com o serviço. Entre esse grupo, estão pessoas que sofrem com doenças neurológicas degenerativas, como Alzheimer e Parkinson, lesões medulares, acidentes vasculares cerebrais (AVC), incontinência urinária grave, além de pacientes em cuidados paliativos ou em recuperação de cirurgias prolongadas.

O fornecimento das fraldas geriátricas é realizada com base em um cadastro atualizado dos beneficiários e seguindo recomendações médicas. Esse serviço em ação permite minimizar os custos financeiros para famílias em situação de vulnerabilidade, além de reforçar a assistência em toda a rede pública de saúde do município. As fraldas serão distribuídas nas unidades de saúde de Quatis, que ficarão responsáveis pela entrega dos insumos aos pacientes.