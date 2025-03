o novo pediatra vai atender os territórios que abrangem a Clínica da Família - Foto: Divulgação

Publicado 21/03/2025 11:05

Quatis - A Prefeitura de Quatis ampliou o serviço de pediatria com a chegada de um segundo médico especialista na cidade. A contratação do profissional visa garantir o reforço nos atendimentos médicos para público infantil. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o novo pediatra vai atender os territórios que abrangem a Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do Rosário, e a Unidade de Saúde ESF III Ana Greice, no bairro Jardim Independência, onde aconteceu o primeiro atendimento na tarde desta quarta-feira (19). Na ocasião, o prefeito Aluísio d’Elias e o secretário de Saúde, Lucas Silva, estiveram na unidade para acompanhar de perto as primeiras consultas e dar boas vindas ao novo médico pediatra.

Com a novidade, Quatis passa a ter dois pediatras atendendo a rede municipal de saúde. O mais antigo profissional, por sua vez, agora ficará responsável por atender pacientes dos territórios que abrangem as Estratégias de Saúde da Família - ESF II Maria da Gloria Silva, do bairro Mirandópolis, e ESF IV Conselheira Neuza Pacheco, do bairro Jardim Polastri. Os atendimentos vão acontecer no Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (NAISMCA), a antiga Casa da Criança, no centro da cidade. O governo municipal ainda estuda um cronograma específico para realizar o atendimento pediátrico nos distritos e comunidades rurais, de acordo com identificações de demandas. “Essa iniciativa garantirá uma cobertura mais eficiente e organizada, promovendo um atendimento mais próximo das famílias e reforçando a assistência pediátrica no município.” - destaca o secretário de Saúde, Lucas Silva, que celebrou a chegada do novo especialista na cidade.