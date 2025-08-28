O encontro foi realizado no auditório do Centro Administrativo 25 de NovembroFoto: Divulgação
Prefeitura de Quatis realiza primeira reunião do Produtor Mirim de 2025
O encontro foi direcionado aos pais e responsáveis dos adolescentes, que estarão no coletivo deste ano
Escola Henry Nestlé, em Quatis, ganha ação sobre coleta seletiva pela prefeitura
De forma lúdica, as crianças puderam aprender sobre como separar corretamente os resíduos e a importância dessa atitude para o meio ambiente
Quatis realiza 1º Congresso de Educação Especial e Inclusiva e dá mais um passo na implementação da inclusão nas escolas públicas
O objetivo foi proporcionar mais conhecimento aos educadores sobre como lidar com alunos atípicos
Quatis sedia 1ª Copa de Karatê Unificada/Escolar
A iniciativa foi realizada por meio de inscrições prévias, que foram feitas através do email oficial da federação
Saábdo contou com dois shows no Fest Queijo, em Quatis
A banda BR Bis foi quem iniciou a noite no palco do festival, com um repertório repleto de hits do melhor do rock nacional e internacional
Quatis recebe visita de guardas-parque do INEA para levantamento de campo em áreas de proteção ambiental
Os dados coletados servirão para integrar o Plano de Manejo do RevisMep
