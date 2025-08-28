O encontro foi realizado no auditório do Centro Administrativo 25 de Novembro - Foto: Divulgação

O encontro foi realizado no auditório do Centro Administrativo 25 de NovembroFoto: Divulgação

Quatis - A Prefeitura de Quatis deu início às atividades do programa Produtor Mirim de 2025. Na última segunda-feira (25), o governo municipal realizou a primeira reunião de alinhamento do programa, no auditório do Centro Administrativo 25 de Novembro. O encontro foi direcionado aos pais e responsáveis dos adolescentes, que estarão no coletivo deste ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), 55 participantes foram selecionados e farão parte da nova turma. O objetivo da reunião, segundo a pasta, foi explicar sobre o programa, além de apresentar a equipe responsável pelo coletivo.

O evento contou com a presença do secretário de Assistência Social, Hélio Ricardo, da secretária de Sustentabilidade e Ambiente, Caroline Teixeira Lopes, além das coordenadoras dos equipamentos do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS de Quatis, responsáveis por auxiliar as famílias ao longo do programa.

O Programa Produtor Mirim de Quatis é uma iniciativa que visa contribuir para o desenvolvimento do adolescente, através do trabalho socioassistencial e cidadão, que complementam a educação escolar. Podem participar jovens entre 14 e 17 anos de idade que estejam em situação de vulnerabilidade ou risco social, além de seguir uma série de outros critérios. As aulas aconteceram no galpão do antigo CREAS de Quatis, no centro da cidade, e as inscrições para a participação já estão encerradas.