O objetivo da atividade foi seguir com a campanha de conscientização sobre os cuidados necessários para combater a reprodução do inseto - Foto: Divulgação

O objetivo da atividade foi seguir com a campanha de conscientização sobre os cuidados necessários para combater a reprodução do insetoFoto: Divulgação

Publicado 30/10/2025 12:27

Quatis - A ação de prevenção contra a dengue, uma iniciativa da Guarda Civil Municipal (GCM), em conjunto com a Divisão de Vigilância Sanitária e Ambiental (VISA), da Prefeitura de Quatis, esteve, na última semana, no Centro Administrativo 25 de Novembro, no bairro Bondarowsky; e no CIEP 492 Municipalizado Marciana Machado de Elias, no Nossa Senhora do Rosário.

Na ocasião, as equipes entregaram panfletos informativos aos funcionários na entrada do prédio da prefeitura e ainda deram dicas e orientações sobre como combater o Aedes Aegypti, principal causador da dengue. Na unidade escolar não foi diferente: o grupo também orientou moradores, pais e alunos que passavam pela entrada da escola sobre as diversas formas de prevenção e cuidado contra o mosquito.

O objetivo da atividade foi seguir com a campanha de conscientização sobre os cuidados necessários para combater a reprodução do inseto. A ação chega com o intuito de mobilizar a comunidade escolar e toda a população para uma cidade livre da dengue, garantindo mais saúde e proteção.