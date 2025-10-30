O objetivo da atividade foi seguir com a campanha de conscientização sobre os cuidados necessários para combater a reprodução do insetoFoto: Divulgação
Centro Administrativo e CIEP 492, em Quatis, recebem ação da prefeitura sobre combate e prevenção à dengue
as equipes entregaram panfletos informativos aos funcionários na entrada do prédio da prefeitura e ainda deram dicas e orientações sobre como combater o Aedes Aegypti
Grupamento Ambiental resgata lobo-guará ferido em Quatis
O animal foi encontrado dentro de uma galeria de águas pluviais, em uma área rural próxima à estrada Quatis–Glicério
Inscrições para o 1º Ciclo do Projeto Horta Urbana 2025/2026
O período de inscrições segue até o dia 22 de outubro para o edital de Credenciamento de Áreas
Quatis abre nesta quinta as inscrições para a 3ª Corrida Nossa Senhora do Rosário
s inscrições para a corrida começam às 19h desta quinta-feira (9), de forma online
Quatis promove ação sobre o mês de combate ao suicídio
A ocasião foi conduzida pela enfermeira e coordenadora do Programa Municipal de Saúde do Trabalhador e do Programa de Controle do Tabagismo, Marci Lucena
Guardas civis de Quatis recebem homenagem da prefeitura pelos 20 anos de corporação
O encontro foi marcado por uma série de homenagens e momentos de interação entre a equipe
