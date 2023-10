Ao todo, 50 casais serão contemplados, incluindo casais homoafetivos que tiverem interesse em oficializar a união. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Ao todo, 50 casais serão contemplados, incluindo casais homoafetivos que tiverem interesse em oficializar a união.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 26/10/2023 18:39

Se você ama alguém e quer gritar para todo mundo ouvir, aproveite a oportunidade para fazer com casa cheia e custos de cartório garantidos. É que a partir desta quinta-feira (26), a Prefeitura de Queimados, abre as inscrições para o Casamento Coletivo 2023. Os casais que desejam oficializar a união devem ficar atentos ao prazo que vai até o dia 1º de novembro. A expectativa é que 400 pessoas participem deste momento.



Ao todo, 50 casais serão contemplados, incluindo casais homoafetivos que tiverem interesse em oficializar a união. A cerimônia será realizada no dia 12 de dezembro, no Sítio Cores do Ipê. Para se inscrever, os interessados devem, além de residir em Queimados, ter no mínimo 18 anos e renda de até dois salários-mínimos (por casal), além de toda a documentação necessária. É possível convidar até quatro pessoas para a cerimônia.



Os interessados devem entregar pessoalmente os documentos de identidade, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência e de renda na Galeria da Cidadania, localizada na Rua Otília, nº 1504, Centro, na sala 110, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



A secretária municipal de Assistência Social, Cristiane Lamarão, disse que todo processo será feito com muito zelo. "Estamos empenhados em realizar uma linda festa em parceria com o Rotary Club de Queimados. E, em breve, realizaremos um encontro preparatório destinado aos esclarecimentos e ensaio geral do casamento coletivo", destacou.



Cronograma do Casamento Coletivo 2023



Período de Inscrição: 26/10 até 1/11.

Horário: das 9h às 17h

Cerimônia: 12/12