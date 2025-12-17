Essa é a primeira etapa do processo de cadastramento e seleção até a realização do sorteio público - Divulgação

Essa é a primeira etapa do processo de cadastramento e seleção até a realização do sorteio públicoDivulgação

Publicado 17/12/2025 10:02

Queimados – A Prefeitura de Queimados encerra nesta quarta-feira (17) as inscrições para o sorteio do Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. Realizado por meio da Secretaria Municipal de Habitação, o cadastramento pode ser feito de forma online no site da Prefeitura (www.queimados.rj.gov.br).

Podem participar do processo famílias que atendam aos critérios do programa: ser morador(a) de Queimados, possuir renda bruta familiar de até R$ 2.850,00 e não ter imóvel ou financiamento habitacional ativo em seu nome. Quem realizar a sua inscrição em casa, nesta primeira etapa, não será necessária a apresentação imediata de documentos comprobatórios.

“Não se trata apenas de entregar casas, mas de transformar vidas. Cada moradia representa dignidade, segurança e um novo começo para famílias queimadenses. Todo o processo será conduzido com transparência e rigor, para que ninguém seja prejudicado por práticas indevidas”, afirmou o prefeito Glauco Kaizer.

Para garantir que todas as famílias tenham acesso, a Prefeitura também disponibilizará um ponto de atendimento presencial no Ginásio Metodista (Rua Águia, s/nº – bairro Pacaembu), das 9h às 16h, destinado a quem não possui acesso à internet ou enfrenta dificuldades para realizar o cadastro. O atendimento será dividido por letra inicial do nome, começando por A, B e C no dia 3/12 (confira as demais abaixo).

Quem precisar do atendimento presencial deverá apresentar os documentos originais, como RG, CPF, comprovante de residência atualizado, comprovante de renda de todos os membros da família, certidão de nascimento ou casamento e declaração de que não possui imóvel ou financiamento habitacional ativo. Em caso de pessoa com deficiência, também será necessário apresentar laudo médico.

O cadastramento e seleção das famílias serão conduzidos pela Secretaria Municipal de Habitação, que garantirá transparência e ampla divulgação de todas as etapas do processo, desde a inscrição até a assinatura dos contratos com os agentes financeiros.