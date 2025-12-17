Essa é a primeira etapa do processo de cadastramento e seleção até a realização do sorteio públicoDivulgação
Queimados finaliza inscrições para sorteio do Minha Casa, Minha Vida
Interessados têm até esta quarta-feira para se cadastrarem no site da Prefeitura do município
Queimados finaliza inscrições para sorteio do Minha Casa, Minha Vida
Interessados têm até esta quarta-feira para se cadastrarem no site da Prefeitura do município
Queimados adere ao Plano Juventude Negra Viva e amplia alcance a de programas do Governo Federal na Baixada Fluminense
Assinatura no dia 23 contará com a presença ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e prefeito Glauco Kaizer
Espetáculo "A Revolução das Princesas" destaca o empoderamento feminino no Teatro Metodista de Queimados
Peça encenada por alunos do Ciep 341 transforma princesas clássicas em símbolos de coragem e autonomia
Prefeitura de Queimados realiza Mutirão de Especialidades para reduzir fila da ortopedia
Próximos três sábados de outubro serão dedicados a atendimentos com agendamento imediato de retornos e exames
Queimados realiza maior ação social da história da Pedreira com mais de 700 atendimentos
Pela manhã, foram contabilizados mais de 700 atendimentos à população, com a oferta de serviços gratuitos em diferentes áreas
Mutirão de serviços gratuitos chega à Pedreira em Queimados com mais uma edição do programa RJ Para Todos
Ação, feita em parceria com Governo do Estado, acontece no Posto da Pedreira, a partir das 9h da manhã
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.