Local do evento vai comportar o palco principal, camarim, auditório, recepção, entre outros - Divulgação

Publicado 04/07/2023 12:45

Quissamã - Quissamã será palco de mais um evento que oportuniza o desenvolvimento dos estudantes nesta semana. O Festival Estudantil de Quissamã (FEQ), projeto realizado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, chega ao município com proposta de aproximar a ciência, arte, música, entretenimento e cultura aos alunos de quarta (5) e sexta-feira (7). As atividades iniciam sempre às 9h, no pátio da Igreja Matriz. Na quinta, Patati & Patatá se apresentam, às 14h. Na sexta, o evento será encerrado com o show da cantora Vanessa da Mata, às 20h.

Entre as atividades, a FEQ conta com Feira de Ciências e Tecnologia; Troca de Livros; Lançamento do Álbum de Figurinhas da FLIQ; Espaços Baby (para Educação Infantil) e Kids (Pré-Escola ao 3º Ano) com brinquedos infláveis; Orientação Vocacional com o Prepara Cursos, voltado para alunos do 9º ano ao Ensino Médio; Tenda do Conhecimento; Rodas de Conversa sobre profissões e mercado de trabalho no Auditório Futuro; Soletrando; Matematicando; Atração Cultural Musical; Apresentações Escolares; Teatro; Contação de História; Festival de Talentos; entre outras.

“Vamos realizar mais um evento com foco na Educação, que vai incentivar os alunos de nossa cidade com jogos interativos, exaltando o saber. Investimos na Educação, pensando no futuro das nossas crianças e adolescentes. Gostaria de convidar a todos para curtirem o Festival Estudantil de Quissamã”, disse a prefeita Fátima Pacheco.

O local do evento vai comportar o palco principal, camarim, auditório, recepção, lounges, espaço instagramável, espaços para Feira de Ciências, troca de figurinhas, jogos de mesa, stands da Prefeitura e Secretaria de Educação, espaço tech, orientação vocacional, espaço baby e espaço kids.

De acordo com a secretária de Educação, Helena Lima, o primeiro Festival Estudantil tem a proposta de valorizar os talentos da comunidade escolar, proporcionar integração entre alunos de diferentes anos, letramento, orientação vocacional, raciocínio lógico-matemático, arte, música, entretenimento e cultura, além de incentivar uma competição saudável aos jovens, estimulando o desenvolvimento de aptidões esportivas e artísticas e utilizar a arte como instrumento de promoção social.

“Com a promoção de eventos como este, que constam do calendário escolar da rede e de leis municipais, o município cumpre o que prevê a Constituição, com a educação sendo promovida com a colaboração da população, visando o preparo para o exercício da cidadania e qualificação do aluno para o mercado de trabalho. Cumprimos também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Base Nacional Comum-Curricular (BNCC), que abrangem a valorização de manifestações culturais e produção dos alunos na participação artístico-cultural”, comentou a secretária de Educação, Helena Lima.

Programação FEQ

Local – Pátio da Igreja Matriz – Centro

— 4ª feira 05/07 —

9h às 15h – Feira de Ciências e Tecnologia (Alunos do 4º ao 5º ano)

9h às 15h – Espaço tech e jogos de mesa

9h às 15h – Espaço Baby (Educação Infantil)

Espaço Kids (Pré-Escola ao 3º ano)

Brinquedos infláveis e outros

9h às 15h – Semana de Orientação Vocacional (Alunos a partir do 9º ano do Ensino Fundamental)

9h às 11h – Soletrando (Alunos do 4º e 5º ano)13h às 15h – Soletrando (Alunos do 6º ao 9º ano)

15h às 17h – Festival de Talentos (Modalidade; Teens (4º ao 9º ano)

13h e 17h – Teatro

— 5ª feira 06/07 —

9h às 15h – Feira de Ciências e Tecnologia (Alunos do 6º ao 7º ano)

9h às 15h – Espaço tech e jogos de mesa

9h às 15h – Espaço Baby (Educação Infantil)

Espaço Kids (Pré-Escola ao 3º ano)

Brinquedos infláveis e outros

9h às 15h – Semana de Orientação Vocacional (Alunos a partir do 9º ano do Ensino Fundamental)

9h às 11h – Matematicando (Alunos do 6º e 7º ano)

15h às 17h – Festival de Talentos (Modalidade: Kids (Educação Infantil e CBA)

13h e 17h – Atração Cultural: Contação de histórias

14h – Atração Musical – show de Patati Patatá

— 6ª feira 07/07 —

9h às 15h – Feira de Ciências e Tecnologia (Alunos do 8º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Médio)

9h às 15h – Espaço tech e jogos de mesa

9h às 15h – Espaço Baby (Educação Infantil)

Espaço Kids (Pré-Escola ao 3º ano)

Brinquedos infláveis e outros

9h às 15h – Semana de Orientação Vocacional (Alunos a partir do 9º ano do Ensino Fundamental)

9h às 11h | das 13h às 15h – Apresentações escolares

15h às 17h – Festival de Talentos (Modalidade: Adulto (EJA/Profissionais e famílias)

13h e 17h – Atração Cultural

20h – Atração Musical – show de Vanessa da Mata