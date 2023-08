Índice avaliou 100 indicadores para definir o desempenho das cidades no cumprimento dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU em 2015 - Foto: Divulgação

Publicado 06/08/2023 20:22 | Atualizado 06/08/2023 20:28

Quissamã - Quissamã é 1° lugar do Estado do Rio no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-Br). Os números de 2023 foram anunciados neste domingo (6) e apontam Quissamã com o melhor resultado entre os 92 municípios do Rio e o 117° entre os mais de 5,5 mil do Brasil. O cnos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), formulados pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Índice avaliou 100 indicadores para definir o desempenho das cidades no cumprimento dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU em 2015 Foto: Divulgação

De acordo com o ranking, Quissamã ficou com a pontuação de 58,67, ficando acima da média nacional, que é de 46,85. O município se destacou, principalmente, nos itens: Saúde de Qualidade; Água Potável e Saneamento; Energias Renováveis e Acessíveis; Redução das Desigualdades; Cidades e Comunidades Sustentáveis; Produção e Consumo Sustentáveis; Ação Climática e Proteção à Vida Marinha.



De acordo com o ranking, Quissamã ficou com a pontuação de 58,67, ficando acima da média nacional, que é de 46,85. O município se destacou, principalmente, nos itens: Saúde de Qualidade; Água Potável e Saneamento; Energias Renováveis e Acessíveis; Redução das Desigualdades; Cidades e Comunidades Sustentáveis; Produção e Consumo Sustentáveis; Ação Climática e Proteção à Vida Marinha.

"Recebemos essa notícia com grande satisfação, pois temos uma excelente resposta sobre os investimentos que estamos realizando em nossa cidade. Os números mostram que as ações em diversas áreas estão surtindo efeitos, ofertando mais qualidade de vida para toda a população. Quero agradecer a todos os servidores públicos, os parlamentares e à nossa boa relação com a Câmara dos Vereadores, que auxiliam e apoiam esse trabalho de excelência", disse a prefeita Fátima Pacheco.

O Índice avaliou 100 indicadores para definir o desempenho das cidades no cumprimento dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU em 2015. A meta deve ser cumprida pelos países até 2030. A pesquisa levou em consideração os indicadores da gestão municipal, avaliados por observadores de universidades, organizações civis e órgãos de governo que asseguraram o ranqueamento de Quissamã como destaque no estado do Rio de Janeiro.



O Índice avaliou 100 indicadores para definir o desempenho das cidades no cumprimento dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU em 2015. A meta deve ser cumprida pelos países até 2030. A pesquisa levou em consideração os indicadores da gestão municipal, avaliados por observadores de universidades, organizações civis e órgãos de governo que asseguraram o ranqueamento de Quissamã como destaque no estado do Rio de Janeiro.

"O índice reafirma que Quissamã tem serviços muito bem avaliados. Diariamente, ofertamos à população ações para garantir qualidade de vida para toda a população, em diferentes áreas, como Educação, Saúde, Saneamento", avalia o vice-prefeito Marcelo Batista.

