Vôlei de Quissamã é vice-campeão da terceira etapa da Liga do InteriorFoto: Divulgação

Publicado 07/08/2023 12:13

Quissamã - A equipe de vôlei masculina de Quissamã teve uma destacada participação na terceira etapa da Liga do Interior de Vôlei (LIV), realizada no Ginásio do Colégio Salesiano, em Campos dos Goytacazes, como parte das festividades da 371ª Festa do Santíssimo Salvador.

Durante o final de semana, a equipe de Quissamã conquistou vitórias em três partidas consecutivas, assegurando seu lugar na final do torneio. As vitórias foram conquistadas contra as equipes de Alfa, Macaé e Natividade, com resultados de 2x0, 2x1 e 2x1, respectivamente.

No entanto, na aguardada final contra a equipe do Royal, o time quissamaense não conseguiu consolidar a vitória da terceira etapa da LIV, sofrendo uma derrota por 2x0.

Apesar da derrota na final, a participação da equipe de Quissamã na terceira etapa da Liga do Interior de Vôlei demonstrou seu potencial e dedicação. Os atletas, que também são beneficiados pelo Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude, já se preparam para a próxima rodada da Liverj, que acontecerá no Rio de Janeiro, no dia 20 de agosto, como parte da fase classificatória da competição.

O comprometimento e desempenho dos atletas de Quissamã são um exemplo do valor do esporte como forma de promoção da saúde, integração social e superação de desafios.