Prefeita e vice recebem representantes da Fiocruz para cooperação técnica em prol da população - Foto: Divulgação

Publicado 15/11/2023 19:13

Quissamã - A Prefeita Fátima Pacheco recebeu nesta terça-feira representantes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em seu gabinete. O encontro teve como foco a discussão de uma cooperação técnica para aprimorar a qualidade de vida da população de Quissamã, utilizando a realidade local como base para o desenvolvimento de ações replicáveis em outros municípios. O vice-prefeito Marcelo Batista e secretários municipais também participaram da reunião.

O pesquisador adjunto no Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da Fiocruz, Marcelo Guimarães, destacou a qualidade da gestão municipal e expressou otimismo em relação ao trabalho intersetorial. Ele elogiou a intersetorialidade bem fundamentada na administração de Quissamã.

Na última semana, Quissamã recebeu o prêmio Band Cidades Excelentes na categoria Saúde e Bem-Estar, sendo o primeiro colocado no Estado do Rio de Janeiro entre cidades com até 30 mil habitantes. O Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA) mediu o desempenho do município com base em dados públicos e Inteligência Artificial.

"A reunião foi bastante positiva. Receber a solicitação para um trabalho conjunto dessas importantes instituições reforça como Quissamã tem avançado. Temos um ambiente bastante propício para essa colaboração que utiliza a promoção da saúde como guia para organizar políticas públicas", comentou a Prefeita Fátima Pacheco.

A professora de Saúde, Ambiente e Promoção da Saúde na UFRJ, Maria Lúcia Freitas, explicou que a iniciativa surgiu da colaboração entre o núcleo de gestão urbana de saúde da Universidade e o município, envolvendo a promoção da saúde como guia para políticas públicas.

"Integramos a rede brasileira de municípios saudáveis e sustentáveis e escolhemos Quissamã devido a várias experiências interessantes em que a gente poderia experimentar com menos riscos. Essa parceria entre academia e gestão pública visa melhorar a qualidade de vida, resolver desafios reais e inspirar outras localidades. Para os próximos passos, a gente vai fazer um termo de cooperação envolvendo as três instituições, cada um com as definições. Formalizar essa parceria e, a partir dessa formalização, trabalhar com as várias áreas e as demandas do município que vão alimentar o projeto", afirmou Maria Lúcia Freitas.