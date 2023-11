Para a regente da Corporação Musical Magnólia Ribeiro Barreto - CIEP 465, Michele Barcelos, a conquista reflete o empenho dos componentes nos ensaios - Foto: Divulgação

Publicado 27/11/2023 12:27

Quissamã - A Corporação Musical Magnólia Ribeiro Barreto - CIEP 465 Quissamã brilhou intensamente no 3º Concurso de Bandas e Fanfarras do Município de Silva Jardim, conquistando sete troféus neste domingo (26). Os membros da corporação garantiram o primeiro lugar em seis categorias essenciais, como Maestro, Corpo Coreógrafo, Pavilhão Nacional, Baliza Feminino, Baliza Masculino e Regente Mór. Adicionalmente, alcançaram a segunda colocação no item Corpo Musical.

Recentemente, houve investimentos em novo fardamento para os participantes da corporação, além de aprimoramentos na logística para eventos e concursos renomados. A importância das bandas no ambiente escolar foi ressaltada pela regente da corporação, Michele Barcelos, que atribuiu a conquista ao comprometimento dos membros nos ensaios.

O evento é considerado um dos mais relevantes concursos do Rio de Janeiro, e a destacada performance da corporação reafirma a tradição de Quissamã em abrigar talentosas corporações musicais, colocando o nome do município em destaque no cenário estadual.