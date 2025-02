Quissamã busca espaço no projeto da Ferrovia EF-118 para fomentar o desenvolvimento - Foto: Divulgação

Quissamã busca espaço no projeto da Ferrovia EF-118 para fomentar o desenvolvimentoFoto: Divulgação

Publicado 01/02/2025 20:10

Quissamã - O prefeito de Quissamã, Marcelo Batista, marcou presença na audiência pública sobre a concessão e implantação da Ferrovia Vitória-Rio (EF-118), realizada na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), no Rio. O encontro, promovido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), reuniu prefeitos da região, representantes do setor produtivo e autoridades para debater a viabilidade do projeto.

A EF-118 é um eixo estratégico para a infraestrutura logística do país, interligando o Porto do Açu, em São João da Barra, ao Porto Central, no Espírito Santo, e, futuramente, à malha ferroviária nacional. Para Marcelo Batista, a participação de Quissamã nesses debates é essencial para garantir benefícios diretos ao município.

Estudos da Firjan apontam que a ferrovia pode gerar 68 mil empregos, impulsionar o PIB em R$ 2,5 bilhões e aumentar a arrecadação em R$ 457 milhões, fortalecendo a economia e reduzindo a dependência do transporte rodoviário.