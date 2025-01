Autoridades discutem ampliação da estrutura de segurança e emergência em Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 29/01/2025 10:24 | Atualizado 29/01/2025 10:25

Quissamã - A cidade de Quissamã deu um passo importante para fortalecer sua estrutura de segurança e emergência. Na tarde desta terça-feira (28), lideranças municipais participaram de uma reunião na sede do 9º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) de Macaé para iniciar as tratativas sobre a instalação de um destacamento do Corpo de Bombeiros no município.

O encontro contou com a presença do secretário de Estado de Defesa Civil, Coronel Tarcísio Antônio de Sales Júnior; do comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Lauro Botto; e do comandante do 9º GBM, Tenente-Coronel Luciano Castilhos. Representando Quissamã, estiveram o prefeito Marcelo Batista, a vice-prefeita Sabrine Pereira e o coordenador da Defesa Civil, Marcos Alves, além de secretários municipais.

A iniciativa, fruto da parceria entre Prefeitura e Estado, busca fortalecer as ações de prevenção e combate a incêndios, além de agilizar atendimentos de urgência. O coordenador da Defesa Civil, Marcos Alves, destacou a relevância do projeto para ampliar a segurança e a resposta a desastres naturais.