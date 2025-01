Participantes do Aulão de Ginástica Popular se divertem ao som do bloco "As Poderosas" na Praia de João Francisco, em Quissamã - Foto: Divulgação

Participantes do Aulão de Ginástica Popular se divertem ao som do bloco "As Poderosas" na Praia de João Francisco, em QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 27/01/2025 14:52

Quissamã - No domingo (26), a Praia de João Francisco se transformou em um verdadeiro palco de saúde e diversão com o Aulão de Ginástica Popular, que superou as expectativas e atraiu tanto moradores quanto turistas. Realizado no Espaço de Recreação da piscina, o evento foi marcado pela energia contagiante da professora Taís, que comandou as atividades com animação, e pela participação especial do bloco “As Poderosas”, que trouxe ainda mais alegria à atividade.

A praia, com sua paisagem convidativa, foi o cenário perfeito para aqueles que decidiram aproveitar o dia praticando exercícios ao ar livre. O público se entregou aos movimentos de ginástica, celebrando o bem-estar de forma descontraída e envolvente.

De acordo com a secretária de Esporte e Juventude, Ísis das Chagas, a iniciativa teve como objetivo incentivar a prática regular de atividades físicas e promover um estilo de vida saudável. “O Aulão foi uma excelente oportunidade para lazer, saúde e convivência entre a comunidade local e os visitantes. A Ginástica Popular é uma das diversas atividades oferecidas pela secretaria, sempre com foco na inclusão e no bem-estar”, afirmou Ísis.

Veranistas também aprovaram a ação. Maria Andrade, que aproveitou o evento junto com seus filhos Miguel e Karina, disse: “Foi uma experiência incrível, divertida e saudável. Já estou ansiosa para o próximo evento, que me fez sentir bem e cuidar da minha saúde.”

Com um clima de descontração e adesão total do público, o Aulão de Ginástica Popular se consolidou como uma excelente opção de lazer para quem visitou a Praia de João Francisco no último fim de semana.