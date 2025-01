Quissamã oferece novas bolsas de estudo para o Ensino Médio em 2025 - Foto: Ilustração

Quissamã oferece novas bolsas de estudo para o Ensino Médio em 2025Foto: Ilustração

Publicado 22/01/2025 14:04

Quissamã - A Secretaria de Educação de Quissamã anunciou uma nova convocação para os aprovados no Processo Seletivo de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio 2025. Os candidatos selecionados devem comparecer à sede da Secretaria de Educação dentro de seis dias úteis a partir de terça-feira (21), para assinar o Termo de Compromisso. O atendimento estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 11h15.

A seleção foi realizada em 18 de dezembro de 2024, no Ciep, com a participação de 43 candidatos. O objetivo do programa é beneficiar jovens das redes pública e privada, garantindo igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência, negros, indígenas e estudantes de diferentes contextos socioeconômicos. A secretária de Educação, Helena Lima, afirmou que a concessão das bolsas representa um passo importante para que mais jovens de Quissamã possam concluir seus estudos de maneira digna, independentemente de sua situação financeira, destacando o compromisso com uma educação inclusiva e de qualidade.

Germano Machado, diretor do Departamento de Bolsas de Estudo, alertou que os convocados que não comparecerem dentro do prazo perderão o direito à vaga.