Prefeito Marcelo Batista discute projetos para o turismo de Quissamã em encontro com autoridades estaduais no RioFoto: Divulgação

Publicado 17/01/2025 15:36

Quissamã - O prefeito de Quissamã, Marcelo Batista, participou nesta quarta-feira (16) de um encontro promovido pela Secretaria Estadual de Turismo (Setur), no Rio de Janeiro. Ao lado do vice-presidente da Câmara Municipal, Cássio Reis, o prefeito debateu estratégias para fortalecer o turismo no município e solicitou a inclusão do projeto do Mirante do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba no Programa Turismo Presente, que visa impulsionar o desenvolvimento econômico e social por meio do turismo.

Durante o evento, o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, apresentou os avanços da pasta e detalhou projetos para 2025 que abrangem as 12 regiões turísticas do estado. Marcelo Batista destacou a importância de atrair novos investimentos para ampliar o potencial turístico de Quissamã. “Conversamos sobre iniciativas que podem fortalecer o turismo local e movimentar a economia, como já aconteceu com a última Exposição Agropecuária. Estamos confiantes de que novas parcerias trarão ainda mais benefícios para a cidade”, afirmou.

A presença de Quissamã em eventos estaduais, como a Expo Rio, reforça a visibilidade do município, valorizando suas atrações naturais e culturais. A programação também contou com debates sobre estratégias de turismo, entrega da Carteira Nacional do Artesão e ações do Programa Turismo Presente.

