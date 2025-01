Centro Cultural Sobradinho abre dia 3 de fevereiro matrícula para oficinas - Foto: Ilustração

Centro Cultural Sobradinho abre dia 3 de fevereiro matrícula para oficinasFoto: Ilustração

Publicado 13/01/2025 15:53

Quissamã - A partir de fevereiro, o Centro Cultural Sobradinho estará com matrículas abertas para novos alunos, oferecendo uma ampla gama de oficinas gratuitas para crianças, jovens e adultos. Com cursos nas áreas de ballet, dança, música e artes, as inscrições poderão ser realizadas nos polos Centro e Santa Catarina, com horários flexíveis durante a semana.

Entre as opções no polo Centro estão ballet baby, jazz, bateria, percussão, teatro, piano, pintura, violão e muito mais. Já em Santa Catarina, as oficinas incluem ballet, bateria, hip hop, artes, entre outras.

Renata Queirós, diretora do Centro, ressalta que o objetivo é oferecer uma oportunidade acessível de desenvolvimento artístico e pessoal para todos, sem custo.

Para realizar a matrícula, basta apresentar documentos pessoais do aluno e do responsável, além de comprovante de residência.