Autoridades debatem ações de segurança e prevenção durante reunião na Prefeitura de Quissamã - Foto: Divulgação

Autoridades debatem ações de segurança e prevenção durante reunião na Prefeitura de QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 08/01/2025 19:24

Quissamã - Em uma reunião estratégica nesta quarta-feira (8), o prefeito de Quissamã, Marcelo Batista, recebeu o coordenador da Redec 10 Norte, coronel Claudomiro Oliveira, e o subtenente Alves. O encontro teve como objetivo reforçar as ações de segurança e prevenção no município, alinhando estratégias entre as instituições para proteção da população e dos servidores públicos.

Marcelo Batista enfatizou a necessidade de capacitar os agentes da Defesa Civil e educar as novas gerações para uma cultura de prevenção. “O trabalho integrado é a chave para garantirmos respostas mais eficientes em situações de emergência, protegendo vidas e fortalecendo nossa cidade,” afirmou o prefeito.

O coronel Claudomiro destacou a importância do alinhamento entre os órgãos estaduais e municipais, principalmente diante do monitoramento de cheias intensas. “Quissamã demonstra ser uma parceira ativa na construção de políticas eficazes de Defesa Civil,” elogiou.