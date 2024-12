Marcelo destacou o trabalho realizado desde 2017, quando ele e Fátima Pacheco assumiram a administração pública em um cenário de baixa arrecadação e dificuldades fiscais - Foto: Divulgação

Publicado 27/12/2024 13:51 | Atualizado 27/12/2024 14:13

Quissamã - Em uma entrevista ao vivo pela Rádio Quissamã, na manhã desta sexta-feira (27), o prefeito eleito Marcelo Batista (PP) anunciou os nomes que irão compor seu secretariado a partir de 2025. A transmissão, realizada em simultâneo pelas redes sociais, foi realizada ao lado da prefeita Fátima Pacheco (União Brasil) e o futuro secretário de Comunicação, Paulo David Nogueira da Silva, e marcou um momento de reflexão sobre os desafios enfrentados e as perspectivas para os próximos quatro anos.

Servidor concursado da Prefeitura de Quissamã, Marcelo Batista assumirá a prefeitura ao lado de Sabrine Pereira (PDT), vice-prefeita. Ele destacou o trabalho realizado desde 2017, quando ele e Fátima Pacheco assumiram a administração pública em um cenário de baixa arrecadação e dificuldades fiscais. O prefeito eleito destacou que a gestão conseguiu equilibrar as contas públicas, possibilitando investimentos importantes em diversas áreas, imprimindo um legado positivo e promissor para o próximo ciclo. A posse de Marcelo e Sabrine será no dia 1º de janeiro, no auditório do IFF-Quissamã.

“A cidade está erguida e é assim que vamos seguir, com seriedade e responsabilidade. Estamos começando com um time de colaboradores qualificados e competentes. Juntos, vamos fazer de Quissamã uma cidade cada vez melhor, com trabalho e união. Seguiremos focados em um governo de continuidade e transformação para o município”, ressaltou Marcelo.

A prefeita Fátima Pacheco agradeceu a Marcelo Batista e à população pela parceria nestes 8 anos à frente da prefeitura. “Nesse momento, eu sinto um misto de emoções, porém o mais importante é gratidão pelo acolhimento e parceria com o povo de Quissamã. Fizemos muito, avançamos bastante e fico tranquila porque a cidade terá um prefeito extremamente trabalhador e capacitado para dar continuidade ao desenvolvimento do município”, disse Fátima Pacheco.

A partir de 2025, a cidade será conduzida por um time de secretários e secretárias com um perfil técnico e político, refletindo a combinação de experiências no setor público e a representatividade das políticas locais. A vice-prefeita Sabrine Pereira assumirá a Secretaria de Saúde. Dentre os nomes anunciados, destacam-se os vereadores eleitos Kitiely Freitas, Fábio Castro e Alexandre Santos, que foram convidados para assumirem, respectivamente, as pastas de Cultura, Transporte e Mobilidade Urbana.

Lista dos secretários anunciados por Marcelo Batista para a gestão a partir de 2025:

Chefia de Gabinete: Márcio Fernandes

Controladoria Geral: Alex Azevedo

Secretaria de Fazenda: Alves Alvarenga

Secretaria de Administração: Leandro Machado

Secretaria de Educação: Helena Lima

Secretaria de Saúde: Sabrine Pereira (vice-prefeita eleita)

Secretaria de Assistência Social: Tânia Magalhães

Secretaria de Licitação e Contratos: Donato Tavares

Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo: Junio Selem

Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca: Jorge Penha

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo: Arnaldo Mattoso

Secretaria de Habitação: Andréa Pacheco

Secretaria de Segurança Pública: Paulo Vitor Arquejada

Secretaria de Comunicação Social: Paulo David Nogueira

Secretaria de Esporte e Juventude: Isis das Chagas

Secretaria de Governo: Róbisson Serra

Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP): Francisco Siqueira