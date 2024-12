Quissamã é selo ouro na alfabetização, tem o maior Ideb do Norte Fluminense e outras conquistas importantes que valorizam o ensino das nossas crianças, disse a prefeita Fátima Pacheco - Foto: Divulgação

Publicado 18/12/2024 10:39

Quissamã - A Educação de Quissamã é ouro! Na terça-feira (17), a prefeita Fátima Pacheco e a secretária municipal de Educação, Helena Lima, receberam o Ouro do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2024, reconhecimento concedido pelo Ministério da Educação (MEC) com apoio da UNESCO e da Fundação Carlos Chagas, destacando as melhores práticas educacionais do país. A premiação foi entregue durante evento organizado no Rio pela Secretaria de Estado de Educação, com a participação de gestores e autoridades.

Nos últimos anos, a Educação do município tem se destacado em premiações nacionais e estaduais, além de colecionar bons números no Norte Fluminense, como a maior nota da região no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) divulgado em 2024. Nos anos iniciais, Quissamã alcançou 6.0. Já nos anos finais, a nota foi de 4.8, consolidando o município como referência na região.

"Quissamã é selo ouro na alfabetização, tem o maior Ideb do Norte Fluminense e outras conquistas importantes que valorizam o ensino das nossas crianças. Ficamos muitos satisfeitos com mais essa premiação, quando o Ministério da Educação avaliou os municípios de todo o país. Parabenizo a secretária Helena e toda a sua equipe por esse excelente trabalho", disse a prefeita Fátima Pacheco.

O Selo Ouro é um incentivo de reconhecimento e continuidade de práticas que reduzam desigualdades e assegurem o pleno desenvolvimento das crianças. Este é mais um grande reconhecimento da educação da rede pública municipal de Quissamã neste ano. Recentemente, o município foi selecionado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) na pesquisa "Políticas e estratégias de recomposição da aprendizagem escolar: mapeamento de boas práticas", realizada a pedido da UNESCO. Em todo país, foram selecionados 20 municípios e no estado do Rio, apenas Quissamã e a Capital.

"A Educação transforma vidas e trabalhamos diariamente para ofertar um ensino de qualidade para todos os nossos alunos. Agradeço a dedicação dos nossos profissionais e a prefeita Fátima por acreditar e investir no Poder da Educação", conta a secretária Helena Lima, que estava acompanhada da coordenadora de Educação Básica da secretaria municipal de Educação, Adelaine Chagas.