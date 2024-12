Representantes celebram assinatura do acordo que fortalece a preservação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba - Foto: Divulgação

Publicado 16/12/2024 13:20

Quissamã - A primeira edição da Conferência Intermunicipal do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em Quissamã, marcou um importante avanço na união de esforços pela preservação ambiental. O destaque do evento foi a assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), voltado à proteção do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, um dos mais valiosos patrimônios ecológicos do Brasil.

O acordo prevê ações estratégicas que incluem educação ambiental, desenvolvimento de infraestrutura turística sustentável, monitoramento ambiental, combate a incêndios e fornecimento de equipamentos para a gestão do parque. O objetivo é não apenas garantir a preservação da biodiversidade, mas também fomentar o turismo sustentável e a conscientização da população sobre a importância da restinga.

Autoridades e representantes ambientais participaram da conferência, destacando o papel da cooperação para enfrentar os desafios das mudanças climáticas. O presidente do parque, Marcelo Pessanha, enfatizou a relevância do engajamento da sociedade civil e do poder público. “É essencial que todos assumam responsabilidades para implementar as ações necessárias e proteger o meio ambiente.”

Além de promover a conservação, a parceria tem como meta impulsionar o turismo sustentável, colocando a região como destino para visitantes em busca de experiências ligadas à natureza. Segundo Arnaldo Mattoso, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, “proteger o Parque Nacional é também investir no desenvolvimento econômico e turístico da região”.

A assinatura do acordo representa um marco para a gestão ambiental e o desenvolvimento sustentável, fortalecendo as iniciativas de preservação e promovendo um futuro mais equilibrado para as próximas gerações.