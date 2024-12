Ao longo da temporada, o Quissamã mostrou consistência, chegando à decisão como líder da fase classificatória - Foto: Divulgação

Publicado 13/12/2024 15:28

Quissamã - O time masculino de vôlei de Quissamã escreveu um capítulo inédito em sua história. Apesar do vice-campeonato na Liga de Vôlei do Estado do Rio de Janeiro (Liverj), o time coroou uma grande campanha com a conquista do acesso à Liga C.

Foi a primeira vez que a equipe disputou uma decisão a nível estadual, um marco que evidencia o crescimento da modalidade no município, apoiada pela Secretaria Municipal de Esporte e Juventude. Ao longo da temporada, o Quissamã mostrou consistência, chegando à decisão como líder da fase classificatória, somando 10 vitórias e apenas duas derrotas.

A Secretária, Isis das Chagas, destacou a campanha. “O que todo time construiu neste ano foi muito bonito. Chegar à primeira final a nível estadual e conquistar o acesso é algo gigantesco. É uma vitória para a cidade, para os jogadores e para todos que estiveram com eles nessa caminhada” disse.

A técnica Rose Maurício ressaltou o trabalho do grupo durante a temporada. “A nossa equipe está de parabéns por essa trajetória linda em 2024, com tanta evolução e aprendizado. Fica o agradecimento por todo apoio que tivemos e a toda torcida de Quissamã. Parabéns aos meninos que lutaram muito para chegar ao patamar que estão agora”, comentou.

Agora, a equipe se prepara para novos desafios, já de olho na próxima temporada, onde pretende consolidar sua posição na Liga C e continuar levando o nome da cidade para o cenário nacional.