Complexo Histórico da Fazenda Machadinha será palco do Encontro Caminhos do Açúcar, evento que destaca o turismo histórico-cultural do Norte e Noroeste FluminenseFoto: Ilustração

Publicado 12/12/2024 13:52

Quissamã - No próximo sábado (14), o Complexo Histórico Cultural da Fazenda Machadinha, em Quissamã, receberá o Encontro Caminhos do Açúcar. A iniciativa, organizada pelo Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) em parceria com a Embratur, visa consolidar a rota Caminhos do Açúcar como um importante destino turístico no cenário estadual e nacional.

Com a presença confirmada do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e de outras autoridades como Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, e André Ceciliano, secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República, o evento será um marco no fortalecimento do turismo regional. Prefeitos, secretários e representantes de instituições como Petrobras e Fecomércio também participarão do encontro.

A prefeita de Quissamã e presidente do Cidennf, Fátima Pacheco, destacou a relevância do evento para a região. "Esse projeto reforça nossa história e cultura, impulsionando o desenvolvimento econômico e a geração de empregos. Estamos felizes em receber lideranças e entidades comprometidas com a valorização do turismo", afirmou.

A Rota Caminhos do Açúcar busca resgatar e promover o patrimônio histórico-cultural, contribuindo para o fortalecimento das identidades locais e o crescimento socioeconômico das cidades envolvidas.