Esta terceira edição da Fliq reforça o compromisso de Quissamã com a valorização cultural - Foto: Divulgação

Esta terceira edição da Fliq reforça o compromisso de Quissamã com a valorização culturalFoto: Divulgação

Publicado 07/12/2024 09:46

Quissamã - A Fliq 2024 segue neste sábado (7) com uma agenda repleta de atrações que integram cultura, educação e lazer. O Festival de Talentos promete revelar novos artistas locais, enquanto o bate-papo com os escritores Sônia Rosa e João Emílio Braz levará reflexões sobre literatura e diversidade ao público.

O ponto alto da noite será o show da cantora Marvvila, às 20h, que promete animar o público com seu repertório carismático e músicas de sucesso.

Esta terceira edição da Fliq reforça o compromisso de Quissamã com a valorização cultural, trazendo uma programação que atende todas as idades. Realizado no Pátio da Igreja Matriz, o evento tem entrada gratuita e se estende até domingo (8).

Combinando aprendizado e diversão, a Fliq já se consolida como um marco no calendário cultural da cidade, fortalecendo a participação da comunidade em atividades educativas e artísticas.