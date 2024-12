Prefeita Fátima Pacheco reforça parceria regional em evento sobre petróleo e economia - Foto: Divulgação

Publicado 03/12/2024 17:54

Quissamã - A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, participou de um encontro estratégico voltado ao debate sobre investimentos no setor energético e a revitalização dos Campos Maduros de Petróleo na Bacia de Campos. O evento reuniu prefeitos e lideranças do interior fluminense para abordar os desafios e oportunidades gerados pelos royalties do petróleo e pelo fortalecimento do mercado na região.



Durante o encontro, a prefeita destacou a relevância da união entre gestores municipais para garantir o avanço econômico e social do Norte e Noroeste Fluminense. "Reforçamos como os royalties e o mercado de petróleo são motores fundamentais para o desenvolvimento da nossa região. Esse diálogo é essencial para alinharmos estratégias e potencializarmos os benefícios para nossas cidades", afirmou.

O evento contou com a presença de representantes da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro), presidida pelo prefeito Wladimir Garotinho. A prefeita agradeceu a oportunidade de compartilhar ideias e reforçar parcerias que visam melhorias para Quissamã e toda a região.



"Seguimos firmes na defesa dos interesses de nosso município, sempre com foco no progresso e na qualidade de vida da população. Esses encontros consolidam caminhos para avanços concretos em infraestrutura, geração de emprego e sustentabilidade", concluiu Fátima Pacheco.



A reunião reflete o esforço contínuo das lideranças em posicionar a Bacia de Campos como referência no cenário energético brasileiro, promovendo crescimento regional alinhado às demandas da sociedade e do mercado.



