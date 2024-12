Praça central de Quissamã se prepara para a Feira Literária, que terá autores consagrados e atividades para toda a comunidade - Foto: Douglas Smmithy

Praça central de Quissamã se prepara para a Feira Literária, que terá autores consagrados e atividades para toda a comunidadeFoto: Douglas Smmithy

Publicado 01/12/2024 13:30

Quissamã - A Feira Literária de Quissamã (FLIQ) já tem data marcada e promete agitar a cidade de 5 a 8 de dezembro. O evento, que será realizado na praça central, reunirá atrações diversas e a presença de autores locais e escritores consagrados. Entre os destaques estão Thalita Rebouças e Bárbara Carine, vencedora do Prêmio Jabuti, a mais importante honraria literária do Brasil.

Com mais de 50 editoras e 100 mil livros disponíveis, a feira pretende envolver toda a comunidade, incluindo alunos e professores da rede pública, que receberão vales-livro de R$ 120 e R$ 200, respectivamente. Entre as atividades previstas estão rodas de conversa, apresentações culturais, desafios como o "soletrando" e o "matematicando", além de exposições de ciência e tecnologia. A bailarina Ana Botafogo também marcará presença no evento.

O objetivo, segundo os organizadores, é promover o acesso à literatura e destacar a educação do município, que ostenta a maior nota do Ideb na região. A iniciativa busca atrair visitantes de toda a região e reforçar a importância da cultura como ferramenta de transformação social.