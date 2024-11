Prefeitos do Norte Fluminense articulam ações para impedir a construção do presídio em Conceição de Macabu - Foto: Divulgação

Publicado 29/11/2024 18:50

Quissamã - Lideranças municipais do Norte Fluminense se unem contra a proposta de construção de um presídio de segurança máxima em Conceição de Macabu, às margens da BR-101. Reunidos nesta sexta-feira, 29, os prefeitos destacam que o projeto não atende às demandas regionais e prejudica o potencial de desenvolvimento econômico e turístico da área.

A desapropriação de um terreno na Fazenda São Luiz, publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 27, gerou preocupação. A localização próxima ao limite com Quissamã intensifica os impactos previstos. Segundo os prefeitos, a região apresenta vocação natural para o turismo, com destaque para um parque nacional, além da presença de empresas de petróleo e gás e do Porto do Açu.

Os gestores mantêm diálogo com o governo estadual para impedir a concretização do projeto. Eles reforçam que a prioridade deve ser o fomento à geração de empregos e à ampliação de investimentos em infraestrutura e serviços que atendam à população. A expectativa é que o governador reconsidere a proposta em favor de alternativas mais alinhadas às necessidades da região.

Prefeitos do Norte Fluminense articulam ações para impedir a construção do presídio em Conceição de Macabu Foto: Divulgação