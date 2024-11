Jovens de Quissamã em busca de novas oportunidades educacionais no programa de bolsas - Foto: Divulgação

Publicado 28/11/2024 13:59

Quissamã - Estão abertas as inscrições para o Programa Municipal de Bolsas de Estudos, que possibilita o acesso de jovens ao Ensino Médio em escolas particulares de Quissamã. Ao todo, são 20 vagas disponíveis, com reserva para pessoas com deficiência, negros, indígenas, alunos de escolas públicas e estudantes de instituições privadas. Interessados podem se inscrever até 3 de dezembro no Protocolo Geral.

Os candidatos precisam apresentar documentação como certidão de nascimento, comprovante de residência de quatro anos em Quissamã, histórico escolar, e foto 3×4, entre outros. O processo também exige comprovação de matrícula no Ensino Fundamental e quitação com o Tesouro Municipal.

A seleção inclui uma prova objetiva, marcada para 18 de dezembro, com questões de Língua Portuguesa e Matemática. O local do exame será informado após análise dos documentos.