Jornada de aprendizado: Estudantes de Quissamã exploram as raízes quilombolas no Cafundá AstrogildaFoto: Divulgação

Publicado 23/11/2024 09:45

Quissamã - Estudantes da Escola Municipal Felizarda Maria Conceição de Azevedo, de Quissamã, participaram de uma experiência enriquecedora promovida pelo Projeto Educação Além dos Muros da Escola. A visita ao Quilombo Cafundá Astrogilda, no Rio de Janeiro, fez parte das ações em celebração ao Dia da Consciência Negra, com foco na valorização da identidade quilombola e no fortalecimento do orgulho cultural.

No local, os alunos mergulharam em histórias de ancestralidade e respeito, vivenciando a força da resistência e da memória coletiva em um ambiente natural composto por trilhas, cachoeiras e núcleos familiares. A imersão também incluiu uma visita a uma escola quilombola, onde conheceram práticas pedagógicas que integram a preservação cultural e o ensino.

“A atividade foi uma oportunidade de aprendizado que vai além do conteúdo histórico, promovendo a reconexão com as raízes culturais dos estudantes”, ressaltou o diretor administrativo da escola.

