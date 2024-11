Motocicleta apreendida em Quissamã por irregularidades e direção perigosa - Foto: Divulgação

Publicado 23/11/2024 09:06

Quissamã - Durante ação de patrulhamento no bairro Caxias, em Quissamã, agentes flagraram um motociclista realizando manobras perigosas em via pública com uma moto de cor azul, sem placa de identificação. O condutor, que empinava o veículo, chamou a atenção da equipe, que imediatamente realizou a abordagem.

Embora a revista pessoal não tenha identificado itens ilícitos, a motocicleta apresentava adulteração no sistema de escape, causando perturbação ao sossego público. Diante das irregularidades, o veículo foi apreendido e encaminhado à delegacia local para análise e registro de ocorrência.

A ação reforça o compromisso com a segurança e o bem-estar da população, coibindo práticas que colocam em risco a integridade de motoristas e pedestres.