Material apreendido durante operação policial em Quissamã, incluindo drogas e dinheiroFoto: Reprodução

Publicado 21/11/2024 10:59

Quissamã - Na tarde de quarta-feira (20), uma ação da polícia em Quissamã terminou com a prisão de dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Caxias.

A operação foi motivada por uma denúncia que apontava o indivíduo conhecido como "Empadinha" como responsável pela venda de entorpecentes na rodoviária local.



Durante a abordagem, o suspeito foi encontrado com R$360 em espécie e um celular. Já o segundo abordado, portava uma bucha de maconha avaliada em R$50, R$200 em dinheiro, um celular e um triturador de ervas.





Questionado pela guarnição, um deles confessou sua participação no tráfico e revelou que atuava em turnos definidos pela facção Amigo dos Amigos (ADA). Ambos foram encaminhados à 130ª Delegacia de Polícia, onde permanecem à disposição da Justiça.