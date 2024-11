Terapias de acupuntura e auriculoterapia no SUS de Quissamã transformam a qualidade de vida dos pacientes - Foto: Divulgação

Publicado 12/11/2024 14:11

Quissamã - A saúde pública em Quissamã agora oferece terapias integrativas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com tratamentos de acupuntura e auriculoterapia realizados no Centro de Saúde e nas Unidades de Saúde da Família (USF) de Santa Catarina e Barra do Furado. Cerca de 60 pacientes por semana são beneficiados, encontrando alívio para condições como ansiedade, enxaqueca, dores crônicas e psoríase.

Após o encaminhamento médico inicial, o paciente passa por uma avaliação baseada na Medicina Tradicional Chinesa, que identifica pontos de energia para o uso de agulhas finas, seguidas da auriculoterapia, promovendo um cuidado completo. A fisioterapeuta Cristiane Medeiros destaca a eficiência desse método: "A medicina chinesa trabalha com o campo energético, diagnosticando antes mesmo da manifestação física. Atendo cerca de 20 pacientes por dia, três vezes na semana, e a evolução tem sido impressionante."

O impacto é visível nos relatos dos pacientes. Ana Cristina Cordeiro, de 43 anos, trata ansiedade e psoríase, e afirma sentir grande melhora. "No começo não levava a sério, mas os resultados mudaram minha visão. Minhas dores e inflamações nas articulações diminuíram muito. Se pudesse, continuaria mesmo após a alta," compartilha Ana.

Débora Leaubon, coordenadora de Fisioterapia do Centro de Saúde, explica que o investimento em materiais e na capacitação dos profissionais tem sido fundamental para expandir os atendimentos. “Temos cerca de 250 pacientes mensais, encaminhados de várias áreas da rede. Com mais fisioterapeutas se especializando, nossa meta é reduzir ainda mais o tempo de espera, até zerar a fila,” afirma Débora.