Partida será transmitida ao vivo no canal da Liverj no YouTube Foto: Divulgação

Publicado 08/11/2024 13:30

Quissamã - A equipe masculina de vôlei de Quissamã se prepara para um dos jogos mais importantes da temporada. Neste domingo (10), o time enfrenta o Magma Vôlei, às 15h, no ginásio do Colégio Brasileiro de São Christovão, Rio de Janeiro, pela semifinal da Liga Regional do Voleibol do Rio. A partida será transmitida ao vivo no canal da Liverj no YouTube (youtube.com/@liverjoficial).

O último treino antes do confronto aconteceu nesta quinta-feira (7) e foi marcado por um trabalho focado nas características do adversário. A técnica Rose Maurício destacou que a preparação foi baseada em uma análise dos scouts.

"É uma competição muito importante para a gente. Ficamos em primeiro lugar na fase classificatória, mas na semifinal, tudo se zera. De lá para cá, a gente percebeu uma evolução significativa do time. Estamos confiantes, mas também atentos, porque o Magma Vôlei vem com o mesmo ritmo forte que o nosso", analisou.

O desempenho da equipe quissamaense até aqui tem sido positivo. O time liderou a fase classificatória, com 9 vitórias em 11 jogos. Agora, o foco está em garantir uma vaga na final, marcada para o dia 8 de dezembro, quando os finalistas garantem acesso para a Liga C.

Para o líbero Whainy Silva, o momento é de otimismo. "Nossa equipe deu uma evoluída muito grande, principalmente com os reforços que chegaram este ano. Acredito que dessa vez vamos chegar à final. A evolução foi notável, e estamos prontos para dar o nosso melhor em quadra", comentou Whainy, transmitindo a confiança do grupo.

Na outra semifinal, o Saquarema Vôlei Clube enfrenta o Supervolei Iguaçu B. Com o apoio da Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, o vôlei tem ganhado cada vez mais destaque no cenário regional, revelando novos talentos da modalidade.