Palestra na Escola Municipal Professora Tânia Regina Paula destaca a importância de planos de evacuação bem definidosFoto: Divulgação

Publicado 03/11/2024 09:22

Quissamã - A Coordenadoria de Defesa Civil de Quissamã promoveu mais uma atividade do Projeto Defesa Civil na Escola. Realizado em parceria com a Redec 10 Norte e a Secretaria de Educação, o treinamento sobre “Plano de Evacuação Escolar” aconteceu na Escola Municipal Professora Tânia Regina Paula, com a participação de professores, diretores e equipe de apoio.

O evento contou com a presença do Coordenador de Defesa Civil de Quissamã, Marcos Alves, e agentes locais. A palestra foi conduzida pelo Comandante da Redec 10 Norte, Coronel Claudomiro, que destacou a importância de um plano de evacuação bem planejado para a segurança dos alunos e funcionários. “Um plano de evacuação escolar bem elaborado e praticado pode salvar vidas. Nosso objetivo é capacitar todos os envolvidos para que, em caso de necessidade, saibam exatamente o que fazer”, comentou o Coronel Claudomiro.

Marcos Alves também reforçou o valor do projeto. “A presença da Defesa Civil nas escolas é fundamental para preparar os alunos e a equipe escolar para situações de emergência. É um trabalho contínuo de conscientização e prevenção”, afirmou o coordenador.

A iniciativa busca tornar o ambiente escolar mais seguro, promovendo ações imediatas em situações críticas até a chegada de equipes de socorro. Em emergências, a Defesa Civil de Quissamã pode ser acionada pelo número (22) 99105-2954.