Outubro Rosa em Quissamã: Saúde e prevenção no combate ao Câncer de Mama - Foto: Divulgação

Outubro Rosa em Quissamã: Saúde e prevenção no combate ao Câncer de MamaFoto: Divulgação

Publicado 29/10/2024 13:57

Outubro Rosa em Quissamã: Saúde e prevenção no combate ao Câncer de Mama Foto: Divulgação

Em apoio à campanha Outubro Rosa, a Unidade de Saúde da Família (USF) de Caxias, em Quissamã, reuniu o grupo “Saúde em Movimento!” para uma atividade especial de conscientização sobre prevenção ao câncer de mama e importância da atividade física na saúde feminina. A ação, conduzida pela educadora física Renata Azevedo, buscou incentivar práticas saudáveis e esclarecer como o exercício físico pode fortalecer o organismo e reduzir riscos de doenças.Renata Azevedo destacou a relevância da atividade física para a saúde das mulheres. “A prática regular de exercícios é uma aliada na prevenção de doenças como o câncer de mama, fortalecendo o sistema imunológico e promovendo o equilíbrio hormonal,” explicou. Ela também ressaltou os benefícios para a autoestima e bem-estar, incentivando as participantes a manterem uma rotina ativa.Durante o encontro, as mulheres receberam orientações sobre autocuidado e prevenção, além de participar de exercícios adaptados, reforçando a importância de hábitos saudáveis no dia a dia. “Eu já sabia da importância dos exames, mas aprender sobre como o exercício contribui para nossa saúde foi muito esclarecedor,” comentou Maria da Conceição, de 62 anos, moradora da região e participante ativa do grupo.As ações de conscientização fazem parte da programação de atividades voltadas à saúde preventiva em Quissamã, promovendo a informação e incentivando a adoção de práticas que valorizem a qualidade de vida.