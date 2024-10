Iniciativa reforça espaço de surfe e amplia oportunidades para jovens de Quissamã - Foto: Divulgação

Iniciativa reforça espaço de surfe e amplia oportunidades para jovens de QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 25/10/2024 12:46 | Atualizado 25/10/2024 12:46

Quissamã - A escolinha de surfe de Barra do Furado, em Quissamã, se prepara para um novo momento com a chegada de um projeto social promovido pela Trident Energy, multinacional do setor de petróleo e gás, em colaboração com a Associação Barra Surf Club. O projeto, discutido em reunião na quinta-feira (24), visa fortalecer o espaço e o desenvolvimento dos jovens atletas, proporcionando melhorias na estrutura física e em iniciativas de formação, como aulas de idiomas e palestras de capacitação para alunos.

Representantes da Trident Energy, incluindo Carolina Gouvea e os consultores Antonio Nascimento e Jean Marcelo Costa, se encontraram com lideranças locais, entre eles o chefe de Gabinete, Luciano Lourenço, e a secretária de Esporte e Juventude, Isis das Chagas, para alinhar os detalhes do projeto. “Para nós, é um orgulho fortalecer essa parceria com a Associação Barra Surf Club. A Trident Energy acredita que responsabilidade social significa investir nas comunidades onde atuamos, e esse projeto reflete nosso compromisso com a juventude local”, afirmou Carolina Gouvea.

A escolinha de surfe atualmente atende cerca de 50 jovens, alguns já contemplados pelo programa Bolsa Atleta, representando a cidade em campeonatos externos. Com o novo investimento, espera-se ampliar o impacto social e esportivo, consolidando Barra do Furado como um polo de incentivo ao surfe e ao desenvolvimento dos jovens na região.