Editais culturais em Quissamã prometem incentivar a arte local com recursos da Lei Aldir BlancFoto: Divulgação

Publicado 23/10/2024 10:55

Quissamã - Quissamã está com inscrições abertas até o dia 11 de novembro para os editais “Arte e Educação” e “Cultura em Ação”, que serão financiados pela Lei Aldir Blanc. A iniciativa visa apoiar 47 projetos culturais de agentes locais, distribuídos entre ampla concorrência e cotas inclusivas. Ao todo, mais de R$ 173 mil serão destinados ao fomento cultural na cidade, e as inscrições devem ser feitas presencialmente no Protocolo, localizado na Rua Conde de Araruama, nº 425, no Centro.

O edital “Arte e Educação” tem como objetivo selecionar 32 propostas, das quais 20 serão para ampla concorrência e 12 destinadas a cotas específicas para pessoas negras, com deficiência e indígenas. Cada projeto aprovado receberá o valor de R$ 3.437,32. Os projetos deverão integrar arte e educação, sendo desenvolvidos por meio de oficinas, cursos ou ações literárias gratuitas e presenciais, sempre em espaços públicos do município. Grupos ou coletivos com pelo menos dois anos de atividade cultural podem participar.

No edital “Cultura em Ação”, serão contemplados 15 projetos com valores que variam entre R$ 5 mil para entidades formais (com CNPJ) e R$ 3,8 mil para iniciativas informais. Esses projetos devem ser voltados à promoção de atividades gratuitas para escolas públicas e a comunidade em geral, como apresentações culturais e oficinas artísticas. Para participar, as organizações devem comprovar pelo menos dois anos de atuação em espaços culturais, teatros, grupos de dança ou coletivos artísticos.

O secretário de Cultura, Ailton Correa, destacou que os editais oferecem uma oportunidade única para os agentes culturais de Quissamã. Ele alertou os interessados a prestarem atenção aos documentos necessários, como o formulário de inscrição, portfólio e comprovação de atividades culturais, além de respeitarem os prazos estipulados. Todas as informações estão disponíveis no Diário Oficial e no site do município.

“A Lei Aldir Blanc traz uma chance fundamental para que os nossos fazedores de cultura possam implementar projetos que vão enriquecer ainda mais o cenário artístico de Quissamã”, afirmou Ailton Correa.

Dúvidas sobre o processo de inscrição podem ser enviadas até 48 horas antes do encerramento do prazo para o e-mail fcultura.quissama@gmail.com.