Atletas de Quissamã comemoram suas conquistas na Copa América de Taekwondo, trazendo oito medalhas para casaFoto: Divulgação

Publicado 15/10/2024 15:34

Quissamã - A equipe de taekwondo de Quissamã brilhou na 16ª Copa América de Taekwondo, realizada entre os dias 11 e 13 de outubro, em Arujá, São Paulo. O time, composto por dez competidores, retornou ao município com um saldo impressionante de oito medalhas — quatro de ouro, duas de prata e duas de bronze. Os atletas enfrentaram adversários de países como Estados Unidos, Coreia do Sul, Uruguai e Chile.

Os destaques da competição foram os medalhistas de ouro: Guilherme Santos e Nathan Matos (infantil), Thaís Santos (adulto) e Joelson Galson (master). As pratas foram conquistadas por Kauê Chellen (infantil) e Glenda Marques (cadete). Angelina Galson (juvenil) e Sophia Aprígio (cadete) garantiram o bronze, com Aprígio se destacando na modalidade Poomsae.

A equipe é formada por alunos da escola Joelson Taekwondo e pela escolinha de taekwondo mantida pela Secretaria Municipal de Esporte e Juventude de Quissamã. O desempenho é resultado do esforço conjunto entre o município e o programa Bolsa Atleta, do qual quatro medalhistas fazem parte: Guilherme Santos, Thaís Santos, Angelina Galson e Thalles Rodrigues.

O treinador Joelson Galson celebrou os resultados e destacou o nível elevado do campeonato, que contou com mais de 1.500 atletas. "Superamos as expectativas. Foi uma competição difícil, mas nossos atletas, muitos participando pela primeira vez em eventos internacionais, trouxeram resultados incríveis. Agradecemos o apoio da Prefeitura e da Secretaria de Esportes, que foram fundamentais para nossa participação", afirmou.

A secretária de Esporte e Juventude, Isis das Chagas, também ressaltou o orgulho que o taekwondo traz para o município. "Quissamã tem se destacado no cenário esportivo, e o taekwondo é uma das modalidades que sempre nos dá grandes alegrias. Continuaremos incentivando o esporte para que nossos jovens possam se desenvolver e representar nossa cidade com excelência", afirmou.