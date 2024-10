Caravana do FIEFEQ 2024 promove integração e aprendizado colaborativo para estudantes de Quissamã - Foto: Divulgação

13/10/2024

Quissamã - A Escola Professora Nelita Barcellos dos Santos, em Morro Alto, foi palco de mais uma edição da Caravana do Festival de Integração da Educação Física Escolar de Quissamã (FIEFEQ 2024). O evento, que busca promover uma experiência educacional dinâmica, trouxe atividades voltadas para o desenvolvimento da memória, concentração, conhecimento e práticas esportivas aos alunos do 6º ao 9º ano.

O FIEFEQ se diferencia por sua abordagem colaborativa e inclusiva, engajando toda a comunidade escolar na organização e execução das atividades. A coordenadora de Gestão Pedagógica, Joelma Passos, destaca a importância do festival como uma alternativa aos métodos tradicionais de ensino, proporcionando um ambiente de aprendizado mais integrado e interativo.

“Com o FIEFEQ, os alunos têm a oportunidade de vivenciar uma educação física diferente, que estimula tanto a prática esportiva quanto a criatividade e o trabalho em equipe. Estamos construindo um novo modelo de ensino, mais inclusivo e que valoriza a participação de todos”, ressaltou Joelma Passos.

O festival é dividido em seis fases, sendo a primeira focada na organização e alinhamento entre gestores e a Coordenação de Ensino (COGEP). A segunda etapa consistiu em oficinas de capacitação, onde os alunos aprenderam sobre produção de vídeo, música e artes. Atualmente, a caravana está na terceira fase, levando práticas corporais diversificadas às escolas participantes, enriquecendo o aprendizado dos alunos.

As próximas etapas incluem reuniões de avaliação e, por fim, o grande evento de culminância, que celebrará os resultados alcançados ao longo do festival. Além da Escola Nelita Barcellos, outras unidades de ensino também participam da iniciativa, como o CIEP Brizolão 465 – Dr. Amilcar P. da Silva, a E.M. Délfica de Carvalho Wagner, em Barra do Furado, e a E.M. Professora Maria Ilka de Queirós e Almeida, em Santa Catarina.

A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED/COGEP) e conta com a participação de professores de Educação Física e o apoio de diversas secretarias municipais, incluindo Cultura, Esporte, Juventude, Comunicação Social e a Coordenadoria Municipal de Políticas para a Igualdade Racial.