Marcelo Batista celebra sua vitória ao lado da vice-prefeita Sabrine Pereira (à esquerda) e da prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco (à direita) - Foto: Divulgação

Marcelo Batista celebra sua vitória ao lado da vice-prefeita Sabrine Pereira (à esquerda) e da prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco (à direita)Foto: Divulgação

Publicado 06/10/2024 19:31

Quissamã – Com 100% das seções totalizadas, Marcelo Batista (PP) foi oficialmente eleito prefeito de Quissamã, conquistando 8.356 votos, o que corresponde a 51,02% do total. Seu principal concorrente, Armando Carneiro (PL), obteve 7.921 votos, ou 48,36%, enquanto Simone Flores (Republicanos) ficou em terceiro lugar, com apenas 102 votos, representando 0,62%. Esse resultado evidencia a vitalidade da democracia local e o engajamento da população, que expressou seu anseio por mudança nas urnas.



Marcelo Batista, à frente da coligação "Somos Quissamã", que integra partidos como PDT, União, PSD, Solidariedade, Cidadania, PSDB, PC do B, PT e PV, compromete-se a atuar em prol do desenvolvimento do município. A partir de 1º de janeiro de 2025, Marcelo Batista assume a responsabilidade de implementar uma série de ações estratégicas, com foco em áreas fundamentais como saúde, educação e assistência social.



"Hoje é um dia muito especial, Quissamã vai escolher qual modelo vai governar nos próximos quatro anos. Nas últimas semanas, fizemos uma campanha da família, do bem, com propostas para que Quissamã continue crescendo. Nosso município não precisa de ações truculentas e de falsas promessas. Quissamã é uma cidade de gente do bem, trabalhadora e que já tem a liberdade como uma das suas qualidades. Por isso, acreditamos na nossa vitória para governar ao lado dos quissamaenses nos próximos quatro anos”, disse.



Candidato a prefeito de Quissamã, Marcelo Batista (PP), votou na manhã deste domingo (6), na Escola Municipal Regina Celi Passos, no bairro de Caxias Foto: Divulgação

O novo prefeito eleito contou com o apoio da atual prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco (PT), e, junto com sua vice-prefeita, Sabrine Pereira, se propõe a fortalecer o sistema de saúde local, garantir uma educação de qualidade e ampliar os serviços de assistência social. O objetivo é atender às demandas da população e promover o desenvolvimento sustentável da região. A vitória de Marcelo Batista também reflete um compromisso com a transparência e a participação ativa da comunidade na gestão pública.



Durante a apuração dos votos, as ruas de Quissamã foram tomadas por um clima de celebração e expectativa, evidenciando a participação ativa dos cidadãos no processo eleitoral. O movimento popular demonstra que, ao pressionar os números na urna, os eleitores exercem não apenas seu direito, mas também sua responsabilidade cívica em moldar o futuro da cidade.



Com esta eleição, Marcelo Batista se junta a uma longa lista de líderes dedicados ao progresso de Quissamã. O novo prefeito terá a missão de manter um diálogo aberto com a comunidade, assegurando que as vozes dos cidadãos sejam ouvidas e suas necessidades atendidas de forma eficaz.



VEJA OS RESULTADOS DAS ELEIÇÕES 2024 COM 100,00% DAS URNAS APURADAS

Marcelo Batista (PP) - 8.356 votos - 51,02%

Armando Carneiro (PL) - 7.921 votos - 48,36%

Simone Flores (REPUBLICANOS) - 102 votos - 0,62%

Branco: 99 votos - 0,59%

Nulo: 247 votos - 1,48%

Abstenção: 3.372 votos - 16,78%









O novo prefeito eleito contou com o apoio da atual prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco (PT), e, junto com sua vice-prefeita, Sabrine Pereira, se propõe a fortalecer o sistema de saúde local, garantir uma educação de qualidade e ampliar os serviços de assistência social. O objetivo é atender às demandas da população e promover o desenvolvimento sustentável da região. A vitória de Marcelo Batista também reflete um compromisso com a transparência e a participação ativa da comunidade na gestão pública.Durante a apuração dos votos, as ruas de Quissamã foram tomadas por um clima de celebração e expectativa, evidenciando a participação ativa dos cidadãos no processo eleitoral. O movimento popular demonstra que, ao pressionar os números na urna, os eleitores exercem não apenas seu direito, mas também sua responsabilidade cívica em moldar o futuro da cidade.Com esta eleição, Marcelo Batista se junta a uma longa lista de líderes dedicados ao progresso de Quissamã. O novo prefeito terá a missão de manter um diálogo aberto com a comunidade, assegurando que as vozes dos cidadãos sejam ouvidas e suas necessidades atendidas de forma eficaz.VEJA OS RESULTADOS DAS ELEIÇÕES 2024 COM 100,00% DAS URNAS APURADASMarcelo Batista (PP) - 8.356 votos - 51,02%Armando Carneiro (PL) - 7.921 votos - 48,36%Simone Flores (REPUBLICANOS) - 102 votos - 0,62%Branco: 99 votos - 0,59%Nulo: 247 votos - 1,48%Abstenção: 3.372 votos - 16,78%