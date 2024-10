Quissamã comemora a vitória que os levou às semifinais da Liga Regional de Voleibol - Foto: Divulgação

Publicado 09/10/2024 10:22

Quissamã - O time masculino de vôlei de Quissamã brilhou em quadra no último domingo (6) ao conquistar uma vitória crucial na Liga Regional do Voleibol do Rio de Janeiro (Liverj). Em uma partida acirrada, a equipe derrotou o Superset B pela Liga D com parciais de 25/20, 25/27 e 15/10, garantindo assim uma vaga nas semifinais do torneio.

O grande destaque da partida foi o líbero Rafael Victor, cuja performance excepcional foi decisiva para o triunfo da equipe. A técnica Rose Maurício elogiou a trajetória da equipe e compartilhou sua visão sobre o desempenho até agora.

“Fizemos uma campanha excelente e conseguimos nos classificar em primeiro lugar. A competição está bastante equilibrada, com equipes muito fortes. Estou orgulhosa do que conquistamos até agora, mas sabemos que os desafios só aumentam”, declarou Rose Maurício.

Com a classificação assegurada, Quissamã agora se prepara intensamente para as semifinais, programadas para o dia 10 de novembro. O time busca manter o alto nível de jogo demonstrado até aqui, visando uma nova vitória que os levará à final da competição.