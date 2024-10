Leonardo Ribeiro, com sua medalha de prata, coloca Quissamã no cenário internacional do Taekwondo, após brilhar no torneio realizado no Chile - Foto: Divulgação

Publicado 07/10/2024

Quissamã - O jovem Leonardo Ribeiro, de Quissamã, fez história ao conquistar a medalha de prata na 2ª edição da Liga Nacional Menor e Maior de Kombat Taekwondo, realizada no último sábado (5), em Santiago, no Chile. Competing na categoria red belt (faixa vermelha) até 80 kg, Leonardo foi o único brasileiro presente no evento, o que reforçou a importância de sua conquista para o esporte nacional.

Além da medalha de prata, o atleta foi homenageado com um broche e um certificado de participação, símbolos de seu empenho e dedicação em representar o Brasil em um torneio internacional de alto nível. O evento contou com a participação de apenas duas escolas internacionais, sendo uma delas de Quissamã, destacando a cidade no cenário mundial do Taekwondo.

"É uma felicidade imensa ter participado da minha primeira competição fora do Brasil. Treinei muito para isso e, graças ao apoio do esporte em Quissamã, especialmente da secretária Ísis Chagas, consegui participar desse evento tão importante. Agradeço a todos que torceram por mim e, como prometido, trouxe a medalha para casa. Quissamã tem muitos talentos no esporte, e estou orgulhoso de ser um deles", comemorou Leonardo.



A organização do torneio também reconheceu a presença do atleta quissamaense, ressaltando a representatividade internacional da competição. "Duas escolas estrangeiras participaram desta edição, o que reforça o caráter internacional do evento. Agradecemos ao Mestre Silvio Campos, de Neuquén, Argentina, e ao lutador brasileiro Leonardo Ribeiro da Costa", declarou a Liga Nacional de Kombat Taekwondo do Chile nas redes sociais.