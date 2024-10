Novas vans adquiridas pela Prefeitura de Quissamã reforçarão o transporte de pacientes que fazem tratamento em outros municípios - Foto: Divulgação

Publicado 09/10/2024 10:10 | Atualizado 09/10/2024 10:11

Quissamã - A Prefeitura de Quissamã entregou na terça-feira (8), duas vans novas para o transporte de pacientes que precisam realizar tratamentos médicos em outras cidades. A iniciativa é parte de um esforço da secretaria municipal de Saúde para melhorar o atendimento aos moradores que dependem de deslocamentos para tratamentos especializados. A aquisição foi possível graças a recursos próprios do município e a uma emenda parlamentar da deputada federal Rosângela Gomes, articulada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Fábio Castro.

Os veículos, do modelo Renault Master com capacidade para 16 passageiros, são equipados com ar-condicionado, direção hidráulica e vidros elétricos, proporcionando mais conforto e segurança para os pacientes durante as viagens. Cada van teve o custo de R$ 253 mil, totalizando um investimento significativo para atender à crescente demanda por transporte na área de saúde.

A entrega oficial foi realizada pela prefeita Fátima Pacheco, acompanhada pelo vereador Fábio Castro e pelo secretário de Transportes, Marcos Aurélio de Souza, que destacaram a importância desse reforço na frota municipal. "Esses veículos vão melhorar o atendimento de quem precisa viajar para receber tratamentos, garantindo mais comodidade e qualidade no transporte de nossos pacientes", ressaltou o secretário Marcos Aurélio.

A ampliação da frota é mais um passo para garantir que a população de Quissamã tenha acesso a cuidados médicos com dignidade, mesmo quando os tratamentos precisam ser feitos fora da cidade.